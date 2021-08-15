شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة .. 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هشام عباس حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم 25 الشهر الحالي، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الـ29 والتي تنطلق اليوم الأحد، وتشهد عددًا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

كان النجم هشام عباس قد طرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى .

وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى بكانا وأحزنا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة.

وأشار أن الموزع نديم الشاعرى نجل النجم حميد الشاعرى أضاف على التوزيع آلات موسيقية جعلت الأغنية لها مذاق خاص.

وأكد النجم هشام عباس أوجه الشكر إلى حميد الشاعرى الذى قال لى في آخر لحظة تعالى غنى معانا حيث كان من المفترض أن تجمع الأغنية بينه وبين مصطفى قمر، وبعد ذللك تحدثوا مع إيهاب توفيق ووافق على الفور، والحمد لله الأغنية خرجت بشكل يليق تاريخنا في عالم الغناء.