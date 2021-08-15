شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون بأكثر من وجه في السينما بموسم الصيف.. أبرزهم بيومى فؤاد وماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية تشهدها الساحة السينمائية في موسم الصيف هذا العام، إذ تتنافس عدد كبير من الأفلام بقوة والتي يتم طرحها على فترات خلال فصل الصيف دون ارتباط بموعد محدد، وهو ما تسبب في ظهور عدد كبير من الفنانين بأكثر من عمل في نفس الوقت، سواء كان بدور كامل في أكثر من فيلم أو ظهوره كضيف شرف في أحد الأفلام المعروضة.



ماجد الكدوانى

ماجد الكدوانى

البداية مع الفنان ماجد الكدوانى التي يشارك في عملين هم فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لـ كريم عبد العزيز، كما يظهر أيضا مع الفنان تامر حسنى من خلال فيلم "مش أنا"، واستطاع ماجد الكدوانى أن يحقق النجاح من خلال الفيلمين التي سيطر عليهم الطابع الكوميدى.



بيومى فؤاد

بيومى فؤاد

الفنان بيومى فؤاد معروف عنه كثرة مشاركته بالكثير في الأعمال في نفس الوقت فهو ليس بأمر غريب عليه، وفى موسم السينما الصيفى، من خلال مشاركته في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لـ كريم عبد العزيز، وفيلم "الانس والنمس" لـ محمد هنيدى، وفيلم "200 جنيه" وهو بطولة جماعية لعدد كبير من النجوم.



عمرو عبد الجليل

عمرو عبد الجليل

يظهر أيضًا الفنان عمرو عبد الجليل من خلال دور مهم جدا في فيلم "الانس والنمس" لـ محمد هنيدى ومنة شلبى، كما يظهر كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لـ كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى.



احمد فهمى

أحمد فهمى

استطاع الفنان أحمد فهمى أن يحقق نجاح جديد له من خلال فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز، خاصةه أنه ابتعد خلال دوره عن الكوميديا التي اعتاد الظهور بها، كما ظهر ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى.



صابرين

صابرين

شاركت أيضا الفنانة صابرين من خلال دور جديد ومختلف من خلال فيلم "الانس والنمس" مع الفنان محمد هنيدى والفنانة منة شلبى والذى حقق نجاح كبير، كما تظهر ضيفة شرف في فيلم "200 جنيه" المقرر عرضه 25 من شهر أغسطس الجارى.



سليمان عيد

سليمان عيد

يشارك الفنان سليمان عيد في السينما بموسم الصيف بفيلمين الأول فيلم "الانس والنمس" للنجمين محمد هنيدى ومنة شلبى، كما ينتظر عرض فيلم "200 جنيه" والذى يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، والمقرر عرضه في 25 ن شهر أغسطس الجارى.



محمود حافظ

محمود حافظ

يشارك الفنان مححمود حافظ من خلال موسم الصيف في 3 أفلام حيث يشارك في فيلم "موسى" للنجمين كريم محمود عبد العزيز واياد نصار، ويشارك أيضا بدور مهم في فيلم "الانس والنمس" لـ محمد هنيدى ومنة شلبى، وينتظر أيضا عرض فيلمه "200 جنيه" الذى سيعرض في 25 من شهر أغسطس الجارى.



