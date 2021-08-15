طارق العريان ينشر صورة توأمه مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر المخرج طارق العريان، صورة لنجليه "علي وآدم" مع النجم الكبير عمرو دياب.

الصورة نشرها "العريان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويظهر فيها طفليه وثالث مع الهضبة، وعلّق: "علي وآدم مع الهضبة".

واحتفل المخرج طارق العريان، في نهاية مايو الماضي، بعيد ميلاد توأمه "علي وآدم" العاشر في أحد المطاعم بحضور شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري وبعض الأصدقاء.

وتزوج المخرج طارق العريان من الفنانة أصالة نصري في مارس 2006، وأنجب منها توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وانفصلا في يناير 2020.