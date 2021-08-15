"قصة حب عنيفة".. هكذا روجت سارة الشامي لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت الفنانة سارة الشامي، لفيلم "موسى" المعروض حاليا في السينمات.

ونشرت سارة، صورة لها مع الروبوت "موسى" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أقنعت يحيى أنه مش محتاج موسى عشان يبقى بطل وحبيته أنا.. قصة حب عنيفة".

وينافس فيلم "موسى" في دور العرض منذ يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة النجوم: ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.