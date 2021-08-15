رامي جمال يطلب الدعاء لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طلب الفنان رامي جمال، من جمهوره، الدعاء بالشفاء لشقيقه الصغير أحمد جمال.

ونشر رامي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له مع شقيقه "أحمد"، وعلّق: "أخويا الصغير وابني أحمد جمال.. دعواتكم ربنا يعافيه".

يذكر أن أخر أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" والتي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.