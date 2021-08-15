مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" يثير الجدل.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت شبكة "نتفليكس" منذ يوم 12 أغسطس الجاري، عرض المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" والذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، فعالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

قصة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

يقدم "مدرسة الروابي للبنات" قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططن معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات يثير الجدل

وأثار المسلسل منذ بدء عرضه على "نتفليكس" جدلا واسعا في الأردن، لما تضمنه من مشاهد وصفها البعض بـ"الجريئة"، في إطار تناول المسلسل لقضايا التنمر والتحرش ووصمة العلاج النفسي وجرائم الشرف والتفكك الأسري واستغلال القُصّر وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

نقابة الفنانين في الأردن تعترض على مسلسل مدرسة الروابي للبنات

وعبر نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عن رفضه لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات" وذلك لاعتبارات أخلاقية ومهنية جمة، وذلك في تصريحات نقلتها مواقع محلية.

تصريحات مخرجة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

قالت تيما الشوملي، مخرجة ومنتجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، في تصريحات لـ"الغد" الأردنية، إن العمل كان حلما يتناول هموم النساء من خلال أعين النساء وأقلامهن، معربة عن فخرها بأن المسلسل الأردني استطاع أن يخرج للعالمية ويترجم إلى عدة لغات، مؤكدة أن إنتاج العمل كان تحديا كبيرا لما يحمله من مسؤولية، مشيرة إلى أن هذه الفئة العمرية من الفتيات بحاجة إلى عمل فني يعبر عنهن.

صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات

المسلسل من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أبطال مسلسل مدرسة الروابي للبنات

المسلسل بطولة: "ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة.

حلقات مسلسل مدرسة الروابي للبنات

أسماء الحلقات: "المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة".

دول عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات

ويعرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.