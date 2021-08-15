فن ومشاهير

هاني رمزي يروج لفيلم "200 جنيه": يجمع أكبر عدد من نجوم مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روج الفنان هاني رمزي، لفيلم "200 جنيه" المنتظر طرحه بدور العرض في شهر أغسطس الجاري.

ونشر رمزي، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يحمل في يديه لورقة "200 جنيه".

وعلّق رمزي: "٢٠٠ جنيه تجمع حولها أكبر عدد من نجوم مصر.. فيلم ٢٠٠ جنيه يوم ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم".

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مي سليم، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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