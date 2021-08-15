نانسي عجرم تعلق على انفجار عكار.. “كارثة و مجزرة بتبكّي الحجر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علقت الفنانة نانسي عجرم على كارثة عكار، التي تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على “تويتر”،إنفجار عكار كارثة و مجزرة بتبكّي الحجر. لا كلام بعبّر ولا أي شي بيوصف أو بعوّض.

وهزت فاجعة مأساوية منطقة “تليل” في عكار ليل السبت، بسبب انفجار صهريج مازوت في منطقة تليل الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 22 فرقة تستجيب لانفجار صهريج المازوت في عكار وتعمل على نقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

حيث تم نقل 20 قتيلا وأكثر من 70 جريحاً حتى الآن.