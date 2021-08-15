لتُصبح الموسيقى أقرب للجميع.. أنغامي تُطلق عرضًا خياليًا بالشراكة مع “تخيّل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سعيًا منها لتقديم أفضل التجارب الترفيهية إلى الجمهور، أطلقت أنغامي بالتعاون مع IMAGINE في مول “دبي فستيفال سيتي” Dubai Festival City أضخم عرض موسيقي على شاشة المول الحائزة على جوائز عالميّة.

تُعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية جزءًا من رسالة أنغامي ورؤيتها: ” الموسيقى تعني الحرية، وهي أقرب للجميع من أي وقت مضى! “. هي لغة عالمية تربط الثقافات والتجارب الإنسانية على تنوعها.

بعد حيازته على جائزتين متتاليتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يُعتبر عرض “تخيّل” واحداً من أكثر الوجهات الترفيهية جذبًا وإثارةً في دبي، وهو يتضمن أحدث تقنيات الليزر والماء والضوء.

على مدى ليالٍ متتالية، توقّفَ كل مَن يتواجد أو يمرّ في محيط Festival Bay للحظة أو أكثر، لمشاهدة أحدث إصدارات الفنانة بلقيس والفنان سيف نبيل “ممكن” وأغنية النجم العالمي Ed Sheeran الجديدة Bad Habits. كانت احتفاليّة مبهرة وخيالية جمعت بين الموسيقى وأضواء الليزر والعروض المائية، استحق بفضلها العرض عنوان IMAGINE (تخيّل).

هذا العرض العالمي الحصري الذي اتخذ خليج فستيفال Festival Bay موقعاً له، نقل المتفرّجين إلى عالم من الخيال لتحفيزهم على سماع أحدث الأغاني وأشهرها عبر أنغامي، منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.