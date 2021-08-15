تكريم شويكار ونضال الأشقر في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته التأسيسية المقرر عقدها في الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل، تكريم عددا من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي ومن بينهن النجمة الراحلة شويكار واللبنانية نضال الأشقر.

وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، في بيان رسمي لها حصل “سيدتي نت” على نسخة منه، إن هذه الدورة مهداة لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، كما يكرم المهرجان اسم الفنانة الراحلة شويكار باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحا كبيرا على خشبة المسرح.

وكذلك يكرم المخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة والدكتورة هدى وصفى المؤسسة والرئيس الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة د. نجاة على، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

وأكدت أن هذه الدورة التأسيسية تحمل اسم فتحية العسال لأنها تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية ومنها “هي والمستحيل” و”سجن النساء” و”نساء بلا أقنعة” و”ليلة الحنة” وغيرها، وأقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية يهمني الانسان وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية.