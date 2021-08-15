في احتفال هو الأغرب.. أحمد فولكس: “رابع سنة ليا بعيداً عن الفن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال هو الأغرب من نوعه، قام الفنان أحمد فلوكس بإحياء الذكرى الرابعة لعدم مشاركته في أي عمل فني، مؤكدا أن السبب وراء هذا الاقصاء المتعمد شخص لا يعرفه.

أحمد فلوكس، نشر صورة مضحكة له وهو متنكر بشخصية رجل ضعيف الفهم، وعلق عليها قائلا: الحمد الله النهارده بحتفل برابع سنة ليا بعيدا عن الفن بسبب أحد لا أعلم من هو ولكن من موقعي أحب اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أهلك.. اصبر ربنا كبير.

يذكر ان أحمد فلوكس ظهر للمرة الأخيرة فنيا في فيلم “الممر” مع النجم أحمد عز، وواجه مؤخرا أزمة كبرى بعدما قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبته، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.