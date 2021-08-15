جوجل يحيي ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل ملحم بركات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل محرك البحث الشهير جوجل Google بالذكرى الـ 76 للمغني والملحن والممثل اللبناني ملحم بركات، والذي يُعتبر أحد أبرز الموسيقيين في لبنان، وذلك عبر تغيير واجهته التقليدية بصورة كارتونية للموسيقى اللبناني الشهير والذي رحل عن عالمنا يوم 28 أكتوبر عام 2016.

اشتهر ملحم بركات بأسلوبه الموسيقي الفريد وعروضه الحية غير العادية، مفتخرا بما قدمه من حفاظ على الهوية اللبنانية في أعماله، حيث يعد من الموسيقيين القلائل الذين حرصوا على تقديم أعمالهم باللغة العربية اللبنانية العامية طوال مسيرته المهنية المميزة.

تميز بركات من خلال ألحانه، بعد أن مزج بين الطرب الأصيل والألحان العصرية، فقد نشأ وتربى منذ طفولته على سماع الأغاني الطربية لمشاهير الوطن العربي أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ولد ملحم (أو أبو مجد) في مثل هذا اليوم (15 أغسطس) من عام 1945 في بلدة كفرشيما اللبنانية بالقرب من العاصمة بيروت. أدرك أساتذته موهبته الصوتية في وقت مبكر، قام بركات في بداياته الاولى بالغناء والتمثيل في العروض المسرحية الموسيقية وأثبت نفسه كواحد من أكثر الأصوات الواعدة في البلاد.

مع تقدم مسيرة بركات المهنية، بدأ في تأليف الموسيقى الأصلية وطوّر أسلوبًا مميزًا يجمع بين العناصر الكلاسيكية والارتجال، مؤسساً قاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم العربي، واستمر في الظهور في العديد من الأفلام اللبنانية في الثمانينيات.

قام بالتلحين لعدد كبير من المطربين، منهم وديع الصافي، صباح، سميرة توفيق، ماجدة الرومي، وليد توفيق، بسكال صقر، ربيع الخولي، أحمد دوغان، ميشلين خليفة، حيث قدّم عدداً كبيراً من الأعمال الرائعة الراسخة في الوجدان العربي، من بينها “قمرين” و”أبوها راضي” و”فرح الناس” و”حبيبى أنت”، كما تعامل مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم نجوى كرم وكارول صقر وشذى حسون وماجدة الرومي في أعمال لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

تردد صدى صوته القوي في جميع أنحاء العالم أثناء تجوله دوليًا من أستراليا إلى الولايات المتحدة، أمريكا الجنوبية وكندا واستمر في تأليف الموسيقى طوال حياته، وقد تزوج ملحم بركات من رندا عازار وهي أم أولاده مجد ووعد وغنوة.

حصل ملحم على العديد من الجوائز الهامة، وفي عام 2008 ، تقديراً لمساهماته في مجال الترفيه اللبناني، حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة في حفل الموريكس دور السنوي في لبنان، وقد حيا جوجل ملحم بركات عبر صفحته على موقع “جوجل دودلز” قائلا: “عيد ميلاد سعيد ملحم بركات وشكرا لكونك سفيرا قوياً للثقافة اللبنانية”.

وحول تصميم الشعار المبتكر كتبت صفحة “جوجل دودلز” أن المصمم بدأ بمشاهدة التسجيلات القديمة لأداء بركات، محاولاً التعرف على حضور المغني على المسرح، وأسلوب أدائه، وكيف يراه الجمهور، حيث كان مصدر إلهام التصميم لقطات من تسجيلات ملحم الموسيقية القديمة، وبعض أغلفة المجلات والتي كانت ترسم صور الفنانين بشكل يدوي مهاري مما يضيف كثير من الإبداع ويجذب كثير من الأحاسيس للصور المرسومة.. وبالنهاية دعت صفحة “جوجل دودلز” المتابعين للاستمتاع بالتصميم لكل محبي الفنان الكبير، ولهؤلاء الذين لا يعرفونه دعتهم الصفحة “لممارسة الفضول واكتشاف ملحم بركات وموسيقاه الجميلة”.