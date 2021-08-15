جيسي جاي تبكي لساعات: لا أستطيع أن أمضي يوماً واحداً من دون ألم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية الأميركية جيسي جاي أنها “لا تستطيع قضاء يوم واحد” من دون أن تتأثر بمعركتها مع مرض “منيير” الذي يؤثر في الأذن الداخلية ويسبب الدوار.

وأخبرت مغنية “بانغ بانغ” الشهيرة متابعيها أنها شُخصت بهذا المرض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأمضت ليلة عيد الميلاد في المستشفى.

وفي وقت سابق من هذا العام نشرت جيسي عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو لها تقول فيه إنها ظلت تبكي لساعات بعد أن لاحظت أن المرض “يؤثر في صوتها”، وأوضحت أنها حاولت أن تغني إحدى أغنياتها، لكن محاولتها باءت بالفشل.

وقالت: “حسناً … لقد بكيت لساعات. تركت نفسي أشعر بالجزء المكسور مني، الجزء الذي أعرف أنني أتجاهله أحياناً… مضت ستة أشهر وما زلت لا أستطيع قضاء يوم واحد من دون الشعور بألم في رقبتي أو حلقي. بعض الأيام أفضل بكثير من غيرها. ولكن الأسوأ هو أن المشكلة ليست بحبالي الصوتية. إنها بحالة جيدة. المشكلة مرتبطة بشيء ما حولها. العمود الفقري، الغدة الدرقية، حساسية ما، لست أعلم. لا زلت أجري اختبارات”.

وحظيت المغنية بدعم متابعيها وأصدقائها الفنانين. فكتبت لها المغنية بالوما فيث: “حتى مع ذلك فإن صوتك أفضل من صوت أي شخص آخر!”.

وقال لها أحد المتابعين: “شكراً لكِ على مشاركة هذا معنا! أرسل لك الكثير من الحب! كل شيء سيكون على ما يرام. نحن نحبك!”.