أحمد زاهر ينفعل على إحدى متابعاته بسبب ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنفعل النجم أحمد زاهر على إحدى متابعاته على صفحته عبر” فيسبوك” بسبب تعليق لها لم يعجبه.

المتابعة كتبت تعليقا على إحدى صوره: «أنا حاسة إني لو فتحت الحنفية هيطلع لي أحمد زاهر وليلى بنته»، فما كان من زاهر إلا أن انفعل ورد قائلاً:”خلاص ما تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول”.

وإنقسم المتابعون لزاهر بين من رأى أن رد فعله طبيعي ومن رأى إنه كان يجب ان يتحكم أكثر في انفعاله.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك حالياً في فيلم «فارس» بجانب حسين فهمي وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.