بصور من الكواليس.. سوزان نجم الدين تشوق الجمهور لـ”تماسيح النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، جمهورها إلى أحدث أعمالها السينمائية فيلم “تماسيح النيل”، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال الأيام المقبلة.

ونشرت، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي تجمعها مع نجوم الفيلم: بيومي فؤاد وخالد الصاوي ومصطفى خاطر وحمدي المرغني، والمخرج سامح عبدالعزيز، والتي أظهرت الكثير من أجواء البهجة والسعادة داخل كواليس تصوير الفيلم.

ووصفت الفنانة السورية تجربتها بالعمل مع أبطال ومخرج فيلم “تماسيح النيل”، بالممتعة والمتفردة، حيث علقت على الصورة قائلة: “تجربة في غاية المتعة مع المخرج المتميز سامح عبدالعزيز، ومع نجوم فيلم تماسيح النيل المتفرد كلّ منهم بشخصيته الكوميدية الإنسانية الرائعة”.

وحرصت سوزان على توجيه رسالة شكر إلى مخرج وأبطال فيلم “تماسيح النيل”، مضيفة: “شكرا لهذا العمل الذي جمعني مع أحلى الناس لأشعر معهم بأننا أسرة واحدة.. شكراً لفريق العمل بكافة أقسامه فرداً فرداً، متمنية أن يحقق هذا الفيلم قبولاً جماهيريّاً واسعاً بإذن الله”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي نشرتها سوزان نجم الدين، وهنأوها على مشاركتها بالفيلم الكوميدي “تماسيح النيل”، فيما عبر آخرون عن شوقهم لمشاهدتها في تجربتها الجديدة بالأفلام الكوميدية.

وانتهى، منذ أيام، أبطال فيلم “تماسيح النيل” من تصوير جميع مشاهد الفيلم، الذي تعرض لتأجيل تصوير مشاهده الأخيرة عدة مرات لانشغال فريق العمل بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، وهو حاليًا في مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه خلال الأيام المقبلة في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول عملية نصب غير متوقعة تحدث على متن رحلة نيلية بمركب سياحي بأسوان، لأحد رواد المركب لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، سوزان نجم الدين، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.