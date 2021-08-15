ملحم بركات.. جوجل يحتفي بذكرى ميلاد "موسيقار لبنان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل محرك البحث جوجل، الأحد، بمولد الملحن والمطرب اللبناني الشهير ملحم بركات.

وظهرت صورة ملحم بركات على الصفحة الرئيسية لجوجل، احتفالا بمولد الفنان اللبناني، والذي يصادف 15 أغسطس/ آب.

ويعتبر ملحم بركات، الذي يطلق عليه لقب "الموسيقار"، من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، وأضاف للأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الخاص وأدائه الفنى الذي يجمع بين الأصالة والتطوير والقدم والتجدد.

وولد ملحم بركات في كفرشيما إحدى ضواحي بيروت الجنوبية في أغسطس/ آب 1942، وظهرت موهبته منذ الصغر حتى إنه وضع نشيدا لمدرسته وظل يغني في حفلات المدرسة وفى تجمعات العائلة والأصدقاء ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى ودرس الغناء الشرقي والعزف على العود.

ولحن بركات لكبار المطربين اللبنانيين مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وصباح إضافة إلى ماجدة الرومي. ومن ألحانه المهمة "المجوز الله يزيدو" و"ليش لهلق سهرانين" اللتان غنتهما صباح و"اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي.



وأحيا الفنان الراحل حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.

وتوفي ملحم بركات عن عمر ناهز 74 عاما في أحد مستشفيات بيروت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.



