بدء عرض الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" على نتفليكس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من جدة: يبدأ غدا ً عرض الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" على منصة نتفليكس العالمية، وهو التجربة الثانية للمخرج السعودي محمود صباغ، الذي أخرج قبل سنوات فيلم "بركة يقابل بركة".

وتدور أحداث الفيلم حول ربّة منزل في الرابعة والأربعين من عمرها، تعيش مع زوجها المتقاعد حياة عادية، إلى أن تكتشف أنه ينوي الزواج من فتاة شابة، فيحدث تحول كبير في حياتها التي تبدأ في التفكك، ثم تتوالى الأحداث في إطار رؤية سينمائية تستعرض الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع السعودي.

وكان الفيلم شارك ضمن مهرجان لندن السينمائي الدولي في 2018 كعرض عالمي أول، وسط احتفاء جماهيري ونقدي، حيث قوبل عرضه بجمهور كثيف وصالة ممتلئة بسينما فيو بوسط لندن، إضافة لمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين سنة 2018 ضمن مسابقة آفاق العربية ونال ثناء نقديا عربيا ذلك الوقت .

وكتب محمود صباغ في صفحته الخاصة في تويتر أنه يهدي الفيلم إلى روح الفقيدين ( محمد بن رافعة ، وعويض العتيبي ) من نجوم وأبطال الفيلم.