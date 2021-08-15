بلقيس تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل منعها من الغناء في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك المطربة اليمنية "بلقيس" قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث حققت هذا النجاح اللافت في سنوات قصيرة بفضل موهبتها الغنائية.

ومؤخرا تردد منع "بلقيس" من الغناء في مصر، وبعد ساعات من هذه الشائعة وقفت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت حفلا رائعا حمل لافتة "كامل العدد" الأمر الذي وضع عشاقها في حيرة كبيرة.







”الخليج 365” التقت بالنجمة اليمنية "بلقيس" لسؤالها عن منعها من الغناء في مصر، ومعرفة أحدث أعمالها الفنية.

- بداية هل شعرت بغربة في مصر؟

بالعكس تماما، أشعر دائما أن المصريين أهلي، وأتمنى في المستقبل أن يصبح المصريين من جمهوري، أنا بحبهم جدا، والتواصل معهم شيء رائع وجميل، لذا لم أشعر بالغربة وكنت سعيدة بوجودي في مصر.

- ما حقيقة منعك من الغناء في مصر؟

هناك علامة استفهام كبيرة في هذا الموضوع، لا أعرف من الذي روج لهذا الأمر عبر وسائل التواصل، ولماذا انتشر الخبر بهذه السرعة الغريبة.

تردد أنني ممنوعة من الغناء في مصر، بسبب عدم حصولي على التصاريح اللازمة من النقابة، تواصلت مع النقابة وتبين أن التصاريح صحيحة ولا يوجد أية مشاكل، وعبر ”الخليج 365” أتوجه بالشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين الذي وقف بجانبي وتفهم الموضوع، بالمناسبة موضوع منعي من الغناء في مصر كان أشبه بالرسم البياني صعود وانتشار مفاجئ، وهبوط سريع.

- حفلك على مسرح"النافورة" في دار الأوبرا المصرية "كامل العدد" هل كنت تتوقعين ذلك؟

الحمد لله على النجاح، كنت أتوقع هذا الأمر و أكبر دليل على ذلك أنني اتفقت مع الفرقة الموسيقية على تقديم باقة متنوعة من الأغنيات لإرضاء كل الجاليات العربية، وكنت سعيدة بالحضور الجماهيري الرائع، وبنجاح الحفل.

وقدمت باقة مميزة من أشهر أعمالي الغنائية التي استمتع بها الجمهور منها: "ياخي، ظبي اليمن، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها: "سهر الليالي، والبنت الشلبية،ولقيت الطبطبة لحسين الجاسمي".

- متى تغنين باللهجة المصرية؟

اللهجة المصرية رائعة، وتحبها كل الشعوب العربية، وحبا في مصر ، أقدم أغنية جديدة تحمل اسم "دبلوماسي" من تأليف عزيز الشافعي، ومن إخراج على أبو طالب، وتم تسجيل هذه الأغنية وتصويرها في مصر، وسيتم طرحها قريبا، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، لاسيما وأنني وفريق العمل بذلنا مجهود كبير من أجل أن تخرج للجمهور بصورة مبهرة.

ـ كيف تفاعل جمهورك مع أغنيتك الأخيرة "جبار" التي تم طرحها باللهجة اللبنانية؟

أغنية "جبار" تم طرحها عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وهي باللهجة اللبنانية، كما تم تصويرها في بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد، وحققت نجاحا كبيرا، ودائما أحرص على التنوع وأتمنى أن يصل صوتي لكل الجماهير العربية في كل مكان.



