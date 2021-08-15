شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلاً غنائيًا في العلمين الجديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمود العسيلى، حفلاً غنائيًا، في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 19 من شهر أغسطس الجارى، والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالا بموسم الصيف.

وطرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قلقان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وكان المطرب محمود العسيلى، أحيا حفلاً غنائيًا بمدينة العين السخنة، وسط حضور جماهيرى كبير من عشاقه، ومن تنظيم وليد منصور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالا بموسم الصيف.

وصعد العسيلى على مسرح الحفل وسط تصفيق الحاضرين، وقدم خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة على مدار ساعتين متصلتين منها، منها: "يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك"، واختتم حفله بأغنية "ترارام".

وطرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان.

وكانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.