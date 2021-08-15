مي عمر على متن "يخت" في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورا جديدة، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مي" في الصور بشكل أنيق، على متن "يخت" في البحر، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعلقت مي على الصور: "شم البحر، وأشعر بالسماء، ودع روحك تطير".

وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر، يا ناس على الطعمين، قمر ربنا يحفظك، بحبك جدا" وغيرها.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، في رمضان الماضي 2021.