أسما شريف منير تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أسما في الصور بإطلالة شبابية، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.