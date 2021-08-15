فن ومشاهير

أسما شريف منير تخضع لجلسة تصوير جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أسما في الصور بإطلالة شبابية، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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