في الجيم بملابس رياضية.. أحدث ظهور لـ زينة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة زينة رضا، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت زينة، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس رياضية في صالة الجيم.

وعلّقت: "لقد استهلكت 100 % 100 من باقة الثبات الانفعالي.. وحولت على باقة خليها مفاجأة.. مين معايا؟".

يذكر أن أخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.