شكرا لقرائتكم خبر عن "دراما الشحاتين" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.. نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "دراما الشحاتين" على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية يومى 28، و29 أغسطس الحالى، العرض من إنتاج أكاديمية الفنون 2018، تأليف بدر محارب، وإخراج محمد الرخ، وبطولة كل من محمد ناصر، مصطفى غريب، رنا خطاب، محمود عبد الرازق، عبد الرحمن القليوبي، مريم منصور، نادر الجوهرى، ملابس أميرة صابر، ديكور محمد أبو الحسن، موسيقى أحمد حسنى.

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من المهمشين والمشردين الذين يجتمعون فى مكان واحد ويبحثون جميعًا عن مأوى لهم وعن الأمان، ويطرح العرض المشاكل التى يتعرض لها المهمشون كل ذلك فى إطار كوميدى.