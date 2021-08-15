ليلى علوي تتعرض لانتقادات بسبب هذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها أثناء حضورها حفل ماطنها الفنان عمرو دياب في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

وظهرت ليلى علوي في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على انغام أغنية الفنان عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، وكانت ترتدي فستانًا أبيض «أوف شولدر».

وتسبب مقطع الفيديو في هجوم على الفنانة ليلى علوي من متابعيها، بسبب ظهورها في الحفل بعد أيام من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز،

وكانت من ضمن التعليقات: «روحوا عادى حفلات وعيشوا حياتكم بس متنزلوش فيديوهاتكم حتى لفترة احترامًا للمتوفية وعائلتها، أنتم وسط معدوم المشاعر للأسف»، «ماتت قلوب الناس»، «طيب مش مكسوفة من بنات دلال»، «طب خلي عندك شوية إحساس دي صاحبتك دلال لسة مش شبعت في القبر»، و«أنتم عندكم انفصام في الشخصية».

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، التي أدت إلى إصابتها بتليف كلي في الرئة، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.