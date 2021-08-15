شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يبدأ حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ورا كل باب"، والتى تحمل عنوان "كدبة كبيرة" للمخرج سميح النقاش داخل ديكور خاص بالعمل، والعمل يشارك فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان عماد رشاد، وآخرون من النجوم، والديكور يتضمن مشاهد داخل قسم شرطة ونيابة.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 حكايات من مسلسل "ورا كل باب" حتى الآن هم "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، و"يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

وعرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبد الوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.