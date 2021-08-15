نانسي عجرم: لبنان عم يتعذب.. صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "نحنا شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل.. واليوم نحنا ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا.. لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير.. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر".

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.