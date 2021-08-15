رسالة سمية الخشاب لمن يرون أن مكان المرأة هو "المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لمن يرون أن مكان المرأة هو "المطبخ"، معربة عن استيائها من تلك المقولة.

وكتب الخشاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "في مقولة سخيفة أوي اسمها (مكانكم المطبخ)، بس يا حبيبي إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط ويمكن أحسن كمان، لكن لو شايف المطبخ هو الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها طبق المقولة دي على أهلك بس".

أضافت: "أه ومفيش حاجة اسمها أنا الراجل كلمتي تمشي، في حاجة اسمها نقاش حضاري ينتهي بإقناع أحد الطرفين".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".