شكرا لقرائتكم خبر عن "كنا ممكن نتفق" أحدث أغانى رامى جمال ألحان محمد حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم "كنا ممكن نتفق" من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع أمين نبيل وألحان محمد حمزة، وكان شاعر الأغنية أحمد راؤول قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأغنية فكرتها مختلفة يقدمها رامى لأول مرة في مشواره، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها ويراهن عليها بقوة معربًا عن سعادته بالعمل مع رامى الذى وصفه بصوت قوى ومميز ولديه فكر مختلف.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وتخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة.

وحققت آخر أغانى رامى جمال "دقيقة واحدة" حوالى 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" والذى طرحها مؤخرًا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.

وهذه هى المرة الأولى الذى يغنى فيها رامى جمال تتر عمل فنى، بعد نجاحه مؤخرا في عدد كبير من الأغانى الذى قدمها في مشواره الغنائى بالإضافة إلى إلحانه التي تميز بها وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .

وفى شهر يناير من العام الحالي طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وبعدها بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب طرح اغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى .