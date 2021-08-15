تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت في موسم الرياض 2021: “سنبهر العالم بأياد سعودية”

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن مفاجآت سارة في موسم الرياض المقبل 2021.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر ”بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله … وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره … قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية“ وأضاف آل الشيخ :“٢٠١٩م كان تخيل، ٢٠٢١ تخيل أكثر موسم الرياض“.
وحظي منشور آل الشيخ بتفاعل واسع بين الفنانين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادرا بهذه الخطوة.
وعلقت الفنانة السورية أصالة قائلة ”كلّ التّوفيق لمنّ يسعى ويعمل ويطوّر وبكلّ المجالات يرتقي .. دائماً في المقدّمه هكذا اعتدنا أنّ يكون وطن الرّوح #السعوديه“.
كذلك علقت الفنانة نوال الكويتية كاتبة: “موفقين يابوناصر وستبهرون العالم بإذن الله”.
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