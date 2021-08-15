صور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بـ"إطلالة النمر"

محمد الفلاح - صور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بـإطلالة النمر

الأحد 15 أغسطس 2021

تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على مشاركة جمهورها تفاصيل يومياتها، والتفاعل مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشعلت ياسمين صبري، مواقع التواصل مجددا، بعد نشر صور جديدة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وانهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وبإطلالة النمر، إذ كتب متابع: "أجمل واحدة"، وقال آخر: "ما شاء الله ربنا يحفظك"، فيما كتب متابع ثالث: "الضحكة تجنن".

كانت ياسمين صبري تعرضت مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري على شاشة التليفزيون مسلسل "فرصة تانية"، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي،و هبة عبد الغني، ‏وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد شامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.