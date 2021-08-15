شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينتهى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، والأغنية من ألحانه، و يجري حاليا أعمال المونتاج للأغنية، استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي 25 اغسطس الجارى.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.