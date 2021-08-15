شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تقصد حورية فرغلى بجملة "الفرعون العاشق جاهز للاحتفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة حورية فرغلى، فى لوك جديد، وذلك بعد العودة تدريجيا إلى حياتها الفنية بعد فترة غياب واستقرار حالتها الصحية عقب إجرائها عددا من العمليات الجراحية بالخارج.



حورية فرغلى

وأطلت حورية، بإطلالة فرعونية فى صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت وبجوارها مجسم لتمثال فرعونى، صحبتها بتعليق: "الفرعون العاشق جاهز للاحتفال"، مما دفع متابعيها للتساؤل حول ما تقصده إذا كان عملا فنيا جديدا أم شيء آحر، فيما أبدى آحرون إعجابهم بإطلالتها الجديدة.

وكانت الفنانة حورية فرغلى، قالت خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365، إنها عانت كثيرا على مدار 9 سنوات منذ بداية رحلتها العلاجية إثر الحادث الأليم الذى تعرضت له وتسبب فى كسر أنفها، وأضافت ساردة تفاصيل معاناتها خلال تلك الفترة من حياتها وحتى بداية تماثلها للشفاء وعودتها للمجال الفنى من جديد: "اتعذبت جدا وتعبت لمدة 9 سنين وأشعر أنى مت وعدت للحياة من جديد".

وتابعت حورية: كل الأشياء التى أحبها وكان من المفترض أن أعيش من أجلها لم تعد موجودة، وعلى رأسها رياضة الفروسية التى كنت أعشقها وخسرتها بسبب الحادث، وبناء عليه سألت نفسى ما الدافع وراء حياتى، حتى جاءت الفرصة وسافرت إلى أمريكا بأمل أخير ان تعود حياتى كما كانت.

وأشارت حورية إلى أنها أجرت قرابة 11 عملية وكان لديها أمل ضعيف أن تنجح العملية الأخيرة فى أمريكا وفاجأها الطبيب بأنها فى حاجة لإجراء 4 عمليات وليس واحدة وهذا ما حدث.