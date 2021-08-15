شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان التي قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم، وتعد الشقيقة الصغرى للفنان محمد فوزى.

استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزى أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل فى الفن والذى لم يعترف بابنه حتى حقق نجاحًا فنيًا كبيرًا، وهذا شكل دعمًا قويًا لشقيقته هدى لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان، لتعلن ولادتها الفنية فى عام 1950 مع فيلم "ست الحسن"، ولكنها دفعت ثمن هذا النجاح عندما طلقها أول أزواجها محمد نجيب بسبب الغيرة إثر اشتهارها فى عالم الفن بعد أن أنجبت ابنتها الأولى نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى وفشل زواجها للسبب نفسه، ثم تزوجت بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقى الذى أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عامًا، ثم تزوجت بعده المخرج المسرحى حسن عبد السلام، لديها ثلاث بنات وهم نبيلة محمد نجيب، ناهد فريد شوقي، مها فريد شوقى.





قدمت مع فريد شوقى خلال فترة زواجهما أكثر من عشرين فيلماً حيث شكلا ثنائياً متميزاً فى السينما المصرية جذب جمهورًا كبيرًا من عامة الشعب، وهى الشعبية التى دفعت النقاد والجمهور لإطلاق لقب "ملك الترسو" على الراحل فريد شوقى. ومن أشهر الأفلام التى قدمتها الفنانة الراحلة "امرأة فى الطريق" الذى نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلونى مجرمًا" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان" (1958)





وقامت بالتمثيل فى "الاختيار" و"وداعا بونابرت" و"الابن الضال" مع المخرج المصرى الشهير يوسف شاهين، وفى "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، وكان آخر دور سينمائى ظهرت فيه بعد عشرين عامًا من انقطاعها عن التمثيل السينمائى فى فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكى كضيفة شرف.