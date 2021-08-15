شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين كفيفة فى حكاية "واحد فى المية" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة صابرين، تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "زى القمر"، والتي تحمل اسم "واحد فى المية"، من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، ويشارك فى بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب وبتول الحداد، وتظهر صابرين خلال أحداثها بدور سيدة كفيفة، وتمر بالعديد من المواقف في حياتها .

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وفى سياق آخر؛ تشارك صابرين كضيفة شرف فى فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه يوم 25 أغسطس الجارى، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق، ليلى علوى، مى سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وتنتظر صابرين طرح فيلم "عروستى" خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تصويره نهاية العام الماضى، والعمل يشارك فى البطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومروان يونس، وتأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.