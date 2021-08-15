شكرا لقرائتكم خبر عن "طيور الظلام".. 26 عامًا على العرض الأول للفيلم الذى فضح الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كان وصف السيناريست الراحل وحيد حامد "طيور الظلام" هو الوصف الأدق الذى يمكن أن نصف به جماعات الإسلام السياسى، والجماعات الإرهابية التى خلطت بين الدين والسياسة، من أجل الوصول لمصالحها وعلى رأسها الجماعة المحظورة.

وتمر اليوم الذكرى الـ26 على العرض الأول لفيلم "طيور الظلام" من بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا، تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، إذ عرض فى دور العرض السينمائى لأول مرة 14 أغسطس عام 1995.

"طيور الظلام" يصّنف من الأفلام السياسية التى كشفت حجم الفساد فى الواقع المجتمعى، وحب السلطة لدى رجال الدين والسياسية، وتنبأ بما حدث فى أعقاب 25 يناير، وكان حديث وسائل الإعلام طوال السنوات الأخيرة، وما زال حتى الآن.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة محاميين أصدقاء، الأول فتحي نوفل (عادل إمام) يتحول من رجل له موقف إلى انتهازي، يصعد اجتماعياً ليصبح مدير مكتب أحد الوزراء والثاني علي الزناتي (رياض الخولي) الذي ينضم إلي الجماعات المتطرفة ويحاول تجنيد فتحي إلى صف جماعته الإرهابية، أما الزميل الثالث محسن (أحمد راتب) فهو موظف بسيط متمرد يقرر أن يبقى بعيداً عن الصراع الدائر بين الحكومة والجماعات الدينية.