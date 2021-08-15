أصالة تهنئ خطيب ابنتها شام بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى خطيب ابنتها شام الذهبي، المهندس أحمد هلال.

ونشرت أصالة صورة تجمع شام وخطيبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وجودك بحياتنا فرصة للسعادة والطمأنينة يا أطيب قلب وأحلى روح يا حبيب وحيدتي وأغلى أنثى بحياتي يا غالي على قلبي وقلب سيّدة روحي بنتي.. كلّ سنة وأنت سالم يا شبّ بيشبه جوّاه برّه.. قلبك متل ضحكتك الحلوة النقيّة الله يسعد أيّامك وتكون إلنا سند وأمان.. الله يحفظك لعيلتك اللي كبرت ونكبر دائماً فيك ياروح قلبي وحبيبي والغالي الحنون الشّهم الفهيم الرايق.. حليت أيامنا بوجودك".

وردت شام على رسالة والدتها: "أنتوا ثروتي الحقيقية بهالدنيا، الله يحفظكم ويخليكم لي سند ومصدر حب وأمان وسعادة دائمًا".

وطرحت الفنانة السورية أصالة نصري، أول أمس، كليب أغنية "الدنيا لها طعم جديد" احتفالا بافتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أصالة نصري "لا تستسلم"، باللهجة الخليجية، وضم 20 أغنية، عام 2020.