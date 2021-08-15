إطلالة ريم البارودي وسلاف فواخرجي في حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أسود اللون "أوف شولدر"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حمام السباحة.

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

ساندي علي

نشرت الممثلة ساندي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "لانش" وسط البحر.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها من الساحل الشمالي.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.