ليلى علوي وسميرة سعيد وبلقيس فتحي يرقصن على "يوم ورا يوم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الملحن والموزع اللبناني ميشال فاضل، أمس الجمعة، بافتتاح أول مسرح غنائي في الساحل الشمالي بعنوان O BY MICHELLE، بحضور شريكه المنتج وليد مصطفى وزوجته النجمة كارول سماحة، وعدد من نجوم ونجمات الفن.

ومن بين الحضور النجمات سميرة سعيد وليلى علوي وبلقيس فتحي، وتداول رواد موقع "إنستجرام" مقطع فيديو لهن ظهرن فيه يرقصن على أغنية الديفا الشهيرة مع الشاب مامي "يوم ورا يوم" والمطروحة عام 2002 من كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الفنانة إلهام شاهين نشرت صورًا من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لأخي الغالي وصديقي العزيز جدا دكتور وليد مصطفى، والفنان الكبير الموسيقار ميشيل فاضل، افتتاح أجمل عرض غنائي استعراضي في مراسي o by Michelle، أهنئكم من كل قلبي".