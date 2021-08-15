محمد علي رزق يهنئ محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد علي رزق، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده.

ونشر رزق، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وبخير وناجح يا أغلى الغاليين يا طيب".

واحتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على 12 يونيو الماضي.

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت، كما حضر المخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.