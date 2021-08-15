محمد الفلاح - نوال الزغبي ترفض جائزة الموريكس دور.. ما السبب

الأحد 15 أغسطس 2021

رفضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جائزة الموريكس دور، التي ستقام قريبا في لبنان بسبب ما تمر به البلاد من أحداث.



وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعد من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة".

وتابعت نوال الزغبي: "لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. لبنان ليس بخير".

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد يحمل عنوان "أرقص"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، ومن إخراج فادي حداد.

وتحمل نوال الزغبي لقب النجمة الذهبية، وتعد واحدة من أشهر المغنيات في العالم العربي، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1991، إذ طرحت مجموعة غنائية مهمة منها" حدني معاك، وياليل يا بو الأشواق".

ثم سافرت إلى مصر وتعاونت مع الملحن صلاح الشرنوبي، الذي شكل نقطة تحول في حياتها الفنية بعد تعاونه معها في أغنية "عايزة الرد".