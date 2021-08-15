شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بعد غدٍ الأحد في الثامنة مساء، وذلك بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار وتضم فعالياته 31 حفلا متنوعا، تقام تحت إشراف البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، برئاسة الدكتور خالد داغر وتتواصل على مدار 16 يومًا.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح علي مسرح المحكي الذي يتميز بشباب المبدعين في مختلف مجالات الموسيقي بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة، حيث تقدم مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي، بعنوان: الفصول الأربعة لـ ڤيڤالدي ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمة تعلن خلالها إطلاق الفعاليات.

بعدها تكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزه مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد .

ثم يقدم المهرجان أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح، ويختتم حفل الافتتاح ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلتة، حيث يقدمان مجموعة من أعمالها الخاصة منها العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة.

ومن جانبة أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا ومدير المهرجان أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تشهد تنوع وتعدد من الثراء الفني، موضحًا أن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى يحييها كل من اطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب، هشام عباس، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.