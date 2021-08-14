ماذا قالت أصالة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي؟.. أغنية جديدة لمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدت الفنانة السورية أصالة أغنية جديدة لمصر تحمل اسم "الدنيا لها طعم جديد"، عرضت مقطعا منها على حسابها بموقع أنستقرام.

وكتبت الفنانة السورية أصالة تعليقا مع جزء من الأغنية الجديدة قالت فيه: "لا تغلق الحياة باباً بوجه من أحبّها.. وأنا من عشّاقها.. تعلّمت من هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأن لا شيء مستحيل".



وأضافت أصالة: "فإرادتي أقوى من الظروف ودائماً هناك فرصة للسّعادة فقط علينا أنً نؤمن بالأمل ونراه يتحقق لتصبح الدنيا لها طعم جديد، هنيئاً لمصر بصناعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبدالفتاح السيسي".





أغنية "الدنيا لها طعم جديد" كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقي لعلي فتح الله.

الأغنية من إخراج صقر، الذي كشف في تصريحات صحفية أن العرض الأول لها كان في افتتاح المدينة الصناعية يوم 4 أغسطس/آب الماضي، وتمت إذاعة دقيقتين منها أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبعدها تم استكمال باقي مراحل الأغنية كاملة.