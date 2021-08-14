شكرا لقرائتكم خبر عن حذف أغنيتى "دورك جاى" و"أسياد البلد" من يوتيوب.. والسبب مولوتوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت إدارة يوتيوب أغنيتى دورك جاي وأسياد البلد من القناة الرسمية للمغنى ويجز بعد أن بدأ الموزع الموسيقى "مولوتوف" بعمل كوبى سترايك عليهما، ما أدى إلى قيام إدارة يوتيوب بتوجيه إنذار للقناة، وحذف المقطعين.

وأعلن مولوتوف عن حذفه أغنيتى "دورك جاي" و"أسياد البلد" التى شارك فيها إلى جانب ويجز من قناة ويجز الرسمية على YouTube. بعد أن أجرى كوبى سترايك من طرفه تجاه ويجز بسبب أن مغنى الراب حذف حقوق المنتج الموسيقى من الأغنيتين، وتنصَّل من منحه الحقوق المالية والمعنوية .

و أوضح مولوتوف عبر منشور له سبب حذفه الأغانى من قناة "ويجز" مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى حماية حقوق منتجين الصوت وصناع المحتوى الفنى وقال: "من يومين قررت أحذف دورك جاى وأسياد البلد من يوتيوب ودى قرصة ودن وكمان درس للأجيال اللى طالعة ومحاولة منى لحماية حقوق منتجين الصوت وصناع المحتوى الفنى عموما".

وأضاف مولوتوف إلى أنه لم يصل إلى هذا الحل إلا بعد محاولته بكل الطرق الحفاظ على حقوق المشاركين فى العملين ولكن تلك المحاولات قوبلت بالتجاهل، قائلا: "حابب أوضح إن أنا حاولت التواصل بكل الطرق وقدمت كل الحلول الوسط اللى تحافظ على حقوق كل المشاركين فى العملين لكن محاولاتى كلها اتقابلت بتجاهل وإنكار وغرور وحذف الأغانى كان آخر الحلول وأصعبها عليا أنا كمان.