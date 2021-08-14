شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلين خلال أسبوع بالقلعة وبالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة كارمن سليمان حالة من النشاط الفني، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث تحيى حفلاً غنائيًا غدًا الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس الجارى على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بقيادة فرقتها الموسيقية.

كما تحيى المطربة كارمن سليمان حفلاً آخر يوم الاثنين الموافق 23 من شهر أغسطس الجارى، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ 29 فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

كما تستعد لعرض أول تجاربها المسرحية من خلال مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" والتي تشارك فيها كارمن بشخصية نجلة بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الأغانى الاستعراضية، حيث من المقرر بدء أولى العروض يوم 17 من شهر أغسطس الجارى في الإسكندرية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى .

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص.