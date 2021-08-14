شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأعضاء مجلس نقابة الممثلين فى عرض مسرحية "الجريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، منهم أحمد سلامة ومنير مكرم وعزوز عادل على حضور مشروع مسرح الجريمة الذي يقام على خشبة مسرح النهار بشارع قصر العينى.

وأشاد الفنان أشرف زكي بتجربة المسرحية التى تعد الأولى من نوعها التى تقدم على مسرح النهار مشيدًا بأداء كل فريق العمل ويتمنى لهم النجاح والتوفيق، وهي من بطولة راندا البحيرى وعدد من طلاب الأكاديمية ومن إخراج محمد علام.

والمسرحية عبارة عن دراما تحدث من خلالها جريمة ومن ثم تحقيق بخصوص هذه الجريمة وبعدها يتدخل الجمهور ويصبح هو المحقق، ويعطيك العرض المسرحى ثلاثة اختيارات كل اختيار منهم يغير فى الأحداث ويقربهم خطوة لمرتكبى الجريمة وعلى الجمهور كتابة اسم المشتبه فى ورقة ويسلمها عقب دخوله للمسرح ثم يتم إعلان الفائزين من الجمهور ويعرض العرض كاملاً بحضور الفائزين مع تسليمهم درع المحقق وجائزة مالية.

يذكر أن العرض ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقى أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه .