مايا دياب: "لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

وكتبت مايا عبر حسابها على موقع "تويتر": "عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي، لأنه لبنان يتلفظ أنفاسه الأخيرة، لأنه فيه ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق.. بلدي راح من بين أيدينا".

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.