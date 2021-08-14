فن ومشاهير

أنغام توجه رسالة لجمهور السعودية لهذا السبب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة أنغام رسالة لجمهور مدينة الشرقية بالمملكة العربية ، بعد أن استقبلها بالتصفيق والتحية.

ونشرت أنغام مقطع فيديو من الحفل، الذي أحيته بالشرقية، يوم الخميس الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أنغام على الفيديو: "وقوفكم على رأسي، أحيا من أجل لحظة كهذه اللحظة، شكرًا جزيلًا".

يذكر أن أخر أعمال أنغام أغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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