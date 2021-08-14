"جمهوري تقريبًا مابينمش".. محمد رمضان وسط جمهوره في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو وجمهوره يلتف حوله لحظة وصوله منزله الخاص في الساحل الشمالي.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو: "قدام بيتي الساعة 4 الفجر، وصلت بقيت الحبايب صاحيين ومستنيني، جمهوري تقريبًا مابينمش".

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلًا غنائيًا في الساحل يوم الجمعة 20 أغسطس في جولف بورتو مارينا".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.