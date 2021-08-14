شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر تنضم لقائمة أبطال فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة دنيا ماهر لفيلم "حامل اللقب" مع الفنانة دينا الشربينى والفنان هشام ماجد والفنان محمد سلام، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية مع فريق العمل، بمنطقة جاردن سيتى، حيث انتهى أبطال الفيلم من تصوير مشاهد أسبوع كامل داخل ديكور شقة لتصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل.

وتوقف تصوير العمل حاليًا ومقرر عودة استكمال تصويره مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجمع المشاهد بين هشام ماجد ودينا الشربينى وباقى فريق العمل، حيث تدور المشاهد حول قصة حب بينهما فى إطار من الفانتازيا.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.

وكان آخر ظهور للفنانة دنيا ماهر فى مسلسل "لية لأ" الجزء الثانى والذى قامت ببطولته الفنانة منة شلبى والتى ناقشت فيه قضية التبنى، وحقق العمل نجاح جماهيرى وقت عرضه على احدى المنصات، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.