شكرا لقرائتكم خبر عن زمن الشقاوة.. حسين فهمى يرقص مع شقيقه مصطفى فى عيد ميلاده الـ 79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده الـ 79، فى الساحل الشمالى. ونشرت زوجته، عددًا من الصور والفيديوهات عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» عبر خاصية «إستوري»، من ببينها فيديو يجمع الشقيقين حسين ومصطفى فهمى يرقصان على أنغام أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" .

يذكر أن الفنان مصطفى فهمى، يواصل تصوير مسلسله الجديد "الحرير المخملى" بطولة؛ داليا مصطفى وهالة فاخر وأحمد وفيق وسامى مغاورى ودنيا عبد العزيز وأحمد جمال سعيد وولاء الشريف وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد أبو زيد توفيق.

كما ينتظر مصطفى فهمى طرح فيلمه السينمائى "أهل الكهف" بالسينمات، والعمل بطولة غادة عادل ومحمود حميدة وخالد النبوي، ريم مصطفى، صبرى فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقى، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومى فؤاد، مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة .